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انطلاق المفاوضات بشأن هدنة غزة في الدوحة

Lebanon 24
10-07-2024 | 07:45
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قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مفاوضات صفقة الرهائن والهدنة في غزة بين إسرائيل وحماس بدأت اليوم الأربعاء، في العاصمة القطرية الدوحة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية إن الوفد الإسرائيلي يضم رئيس الموساد ديفيد بارنيا، ورئيس الشاباك رونين بار، والمكلف بقضية الرهائن في الجيش الإسرائيلي نيتسان ألون.
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ونقلت يديعوت أحرنوت عن مصادر مطلعة على المفاوضات قولها إن "هذه الجولة ستكون معقدة، وستستغرق عدة أسابيع"، مشيرة إلى أنّه خلال اجتماع الدوحة سيتم بذل محاولة لتضييق الفجوات بشأن القضايا التي لا تزال محل نزاع بين إسرائيل وحماس". (سكاي نيوز)
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