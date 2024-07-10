بعد صدور حكم الإعدام بحقها... إليكم أهم المعلومات عن زوجة زعيم داعش

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صدر حكم بالإعدام في حق زوجة الزعيم الأسبق لتنظيم داعش الإرهابي، أبو بكر البغدادي، بتهم العمل مع عصابة داعش الإرهابية.وكانت السلطات القضائية العراقية قد أعلنت شباط فبراير الماضي استجواب عائلة البغدادي ومن بينهم أرملته، في إطار خطت لاستعادة المتهمين بقضايا الإرهاب من خارج البلاد.وفي المعلومات عن زوجة البغدادي، فهي تدعى أسماء فوزي محمد الكبيسي وتلقب بـ" أم حذيفة" وهي الزوجة الأولى لزعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي.وعاشت أسماء الكبيسي البالغة من العمر 48 عاما مع البغدادي في ريف إدلب في سوريا عام 2012 ثم في مدينة الرقة السورية سنة 2014 وكانت تعيش في تركيا باستخدام هوية مزورة واسم مستعار.في 2019 أعلنت تركيا عن توقيفها في محافظة هاتاي على الحدود مع سوريا عام 2018 مع عشرة أشخاص آخرين، من بينهم ابنتها ليلى، وقدمت بعد اعتقالها معلومات مهمة حول البغدادي والعمل الداخلي لتنظيم داعش.واتهمت بالإقدام على احتجاز النساء الأيزيديات في دارها، ومن ثم خطفهن من قبل عصابات داعش الإرهابية في قضاء سنجار غرب محافظة نينوى.تصور أسماء الكبسي نفسها على أنها ضحية لتنظيم داعش، وتنفي التهم التي وجهت لها بضلوعها في الأنشطة التي ارتكبها التنظيم الإرهابي.