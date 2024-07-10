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إقتصاد
مجلس النواب الليبي يقرّ ميزانية عامة موّحدة
Lebanon 24
10-07-2024
|
10:24
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أقرّ البرلمان الليبي ميزانية عامة موّحدة لعام 2024.
ووافق البرلمان الليبي في جلسة اليوم على اعتماد مخصصات إضافية للميزانية العامة لعام 2024 المقدمة من حكومة أسامة حمّاد في الشرق الليبي، بقيمة 88 مليار دينار، ليصل إجمالي الميزانية إلى 179 مليار دينار.
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واعترض رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، على قانون الميزانية العامة، بسبب عدم التشاور معه بشأن بنوده وعدم عرضه على المجلس، وفقا لما ينص عليه الاتفاق السياسي، مشيرا إلى أنّه سيجرى الاعتراض على القانون والطعن عليه في حال إقراره دون التشاور مع مجلس الدولة. (العربية)
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