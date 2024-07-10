خسائر بشرية أوكرانية هائلة.. هذا ما فعلته روسيا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 2100 عسكري أوكراني وإسقاط عشرات المسيرات والصواريخ أطلقتها قوات كييف خلال 24 ساعة.

ولفتت وزارة الدفاع الروسية في بيان عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا إلى أن" قوات "الشمال" الروسية عزّزت مواقعها وصدت هجومين وبلغت خسائر العدو 275 عسكريا وتم تدمير مدافع غربية وآليات ومحطة للحرب الإلكترونية له".

Advertisement

وأضاف البيان:" كما عززت قوات "الغرب" الروسية مواقعها وكبدت العدو 495 قتيلا ودمرت دبابة ومدافع غربية وأسلحة ومحطتين إلكترونيتين".

وحسنت قوات "الجنوب" مواقعها وبلغت خسائر العدو 600 عسكري ودمرت مدافع غربية ومحطة إلكترونية ومستودع ذخيرة للعدو، كذلك حسنت قوات "المركز" مواقعها في جمهورية دونيتسك وتم صد 5 هجمات وتكبيد العدو 510 قتلى ومدرعة "ماردر" ألمانية ومدافع وأسلحة غربية، حسب البيان.

كما تمكن الجيش الروسي من تدمير رادار AN / MPQ-46 و3 منصات صواريخ "هوك" أميركية ومستودعات لتخزين وتجميع القوارب المسيرة.

كذلك، تم إسقاط مقاتلة "ميغ 29" و4 صواريخ "أتاكمس" و3 "هيمارس" أميركية، و4 قنابل "هامير" فرنسية، بالاضافة إلى إسقاط 55 مسيرة أوكرانية. (روسيا اليوم)