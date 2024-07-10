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مستشفى الإندونيسي في غزة: نقص حاد بالكوادر والمستلزمات الطبية والوقود

Lebanon 24
10-07-2024 | 12:20
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أعلن المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة، الأربعاء، شح الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية، ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية.
وقال مدير دائرة التمريض بالمستشفى الإندونيسي عصام نبهان: "كميات الوقود المتبقية لا تكفي لتشغيل المولدات ومحطة الأكسجين التي يحتاجها المرضى في غرف العمليات".
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وأضاف نبهان: "نعاني من نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية التي نحن بحاجة ماسة لها".
وأكد أن "الوضع الصحي صعب وكارثي، خاصة بعد خروج مستشفى المعمداني عن الخدمة في مدينة غزة، حيث يتم تحويل المرضى والإصابات إلى المستشفى الإندونيسي".
ولفت إلى أن "المستشفى الإندونيسي تعرض لقصف وحرق خلال الأشهر الماضية بسبب الاستهداف الإسرائيلي".
وأوضح أنه في السابق كانت السعة السريرية للمستشفى 140 سريرًا، لكن اليوم أصبحت 80 سريرًا بسبب تدمير أجزاء من المستشفى وحرقها.
وذكر أن المستشفى ممتلئ بالمرضى والجرحى، ولا توجد لهم أماكن مبيت. (الأناضول)
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