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عربي-دولي

بعد نزاع امتد لثلاثة عقود.. أرمينيا وأذربيجان تقتربان من اتفاق "دائم" للسلام

Lebanon 24
10-07-2024 | 13:39
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اجتمع وزيرا الخارجية الأرميني والأذربيجاني الأربعاء في واشنطن لإجراء مباحثات سلام جديدة برعاية نظيرهما الأميركي أنتوني بلينكن، بحسب وزارة الخارجية الأرمينية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية آني باداليان "سيعقد اجتماع ثلاثي مع وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان ووزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في 10 تموز". وأوضحت أن الاجتماع سيعقد على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو).
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وبعد نزاع امتد لثلاثة عقود للسيطرة على إقليم ناغورنو كاراباخ، أحرزت المناقشات الهادفة إلى إبرام اتفاق سلام شامل بين هذين البلدين المتجاورين في القوقاز، تقدماً منذ سيطرة أذربيجان على هذا الجيب في أعقاب هجوم خاطف شنته في أيلول 2023 أدى إلى نزوح أكثر من 100 ألف أرمني منه.
 
من جانبه، اعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بان أرمينيا وأذربيجان تقتربان من اتفاق "دائم" للسلام.
 
واشار الى انه "بناء على كل الالتزامات التي قمنا بها بما في ذلك في الأسابيع الأخيرة، أعتقد أن كلا البلدَين قريبان جدًا من التوصل إلى اتفاق نهائي ستدعمه الولايات المتحدة بقوة".

ولفت إلى أن البلدَين يعملان على اتفاق "يكون دائمًا ورصينًا ويمكن أن يفتح إمكانات استثنائية لكلا البلدَين والمنطقة التي يتقاسمانها وعلاقاتهما مع الولايات المتحدة".

وأكّد للوزيرَين أنه سيبحث "في ما يمكن أن تفعله الولايات المتحدة بعد لمساعدتكما في التوصل إلى اتفاق".

 

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