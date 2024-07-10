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عائلات أسرى إسرائيليين تبدأ مسيرة لمدة 3 أيام إلى مقر نتنياهو

Lebanon 24
10-07-2024 | 14:48
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بدأ أهالي أسرى إسرائيليين في قطاع غزة، مساء الأربعاء، مسيرة من أمام وزارة الدفاع في تل أبيب باتجاه القدس، تستغرق 3 أيام، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.
واتهم أهالي الأسرى قبيل انطلاق المسيرة في بيان، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ"تخريب صفقات سابقة" لإطلاق سراح ذويهم، ودعوه إلى عدم إهدار الفرصة الحالية.
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وجاء في البيان الذي تلته والدة أسير، ونقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "كانت هناك صفقات مطروحة على الطاولة، وقد أحبطها نتنياهو مرارا، ونحن الآن في لحظات الحقيقة بالنسبة للصفقة، ويجب ألا نضيع هذه الفرصة".
وسبق أن هدد بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش بالانسحاب من حكومة نتنياهو حال الموافقة على صفقة لتبادل الأسرى من شأنها أن توقف الحرب على غزة.
وتبلغ المسافة بين تل أبيب والقدس نحو 70 كم، ويتم قطعها بالسيارة خلال 40 دقيقة في المتوسط.
وردد ناشطون إسرائيليون، قبل بدء المسيرة التي شارك فيها المئات، شعارات من قبيل "نتنياهو تخلى عن المختطفين، ونتنياهو غير مؤهل، ونطالب بعودة المختطفين على قيد الحياة".
وبحسب "يديعوت أحرونوت"، فإنه من المقرر أن تصل المسيرة التي انطلقت من شارع "بيغن" أمام "الكرياه" حيث مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، إلى القدس مساء السبت المقبل.
وسينتهي القسم الأول من المسيرة في وقت لاحق مساء الأربعاء، عند مفرق مدينة بيت دغان، حيث سيقضون الليل قبل استئنافها غدا الخميس، وفق المصدر ذاته. (الأناضول)
 
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