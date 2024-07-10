بايدن: لأول مرة تتعهد دول حلف الناتو بتعزيز الإنتاج الدفاعي محليا

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قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، إن دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) تعهدت "لأول مرة" بوضع خطط للإنتاج الدفاعي "محليا".وحذر الرئيس الأمريكي من زيادة روسيا إنتاجها المحلي من الأسلحة والذخائر.جاء ذلك خلال كلمته في اجتماعات قمة الناتو بالعاصمة الأميركية واشنطن، ضمن احتفال الحلف بالذكرى الـ75 لتأسيسه.وقال بايدن: "على مدى 75 عاما، نمت دولنا وازدهرت خلف درع الناتو. واليوم، نحن أقوى من أي وقت مضى".وأضاف: "زادت روسيا بشكل كبير إنتاجها المحلي من الأسلحة والذخائر والمركبات بمساعدة الصين وكوريا الشمالية وإيران".وقال بايدن: "لا يمكننا السماح للحلف بالتخلف عن الركب، وأنا سعيد جدا لأن جميع أعضاء الناتو يتعهدون اليوم بتوسيع قاعدتنا وقدراتنا الصناعية، والتزامنا بالإنفاق الدفاعي".وأوضح أن ذلك يعد "خطوة حاسمة" للحفاظ على أمن دول الحلف.وقال بايدن، إنها "المرة الأولى على الإطلاق التي تلتزم فيها كل دول الناتو بالتعهد بوضع خطط للإنتاج الدفاعي محليا". (الأناضول)