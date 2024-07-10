غالانت: أمامنا فرصة "محدودة" لإعادة المحتجزين بغزة

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قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الأربعاء، إن أمام تل أبيب فرصة "محدودة" لإعادة الأسرى في قطاع غزة.جاء ذلك في كلمة له خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الأمن القومي الإسرائيلي، وفق صحيفتي "هآرتس" و"معاريف" العبريتين.وأضاف غالانت: "فُتحت أمامنا نافذة محدودة من الفرص للوفاء بواجبنا القيمي والأخلاقي بإعادة المختطفين".واعتبر أن "الظروف التي ستنشأ نتيجة لهذه الصفقة (تبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية)، سوف تعزز مصالحنا الوطنية والأمنية، وفيما يتعلق بالمخاطر التي قد تنشأ، فإن الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن يعرفون كيف يتغلبون عليها"، دون مزيد من التوضيح.وتابع: "إلى جانب العملية العسكرية لهزيمة حماس، من المناسب والصحيح والضروري عقد صفقة لإعادة المختطفين".وزعم غالانت، أنه من واجبهم "إعادة المختطفين إلى منازلهم، وهذه ضرورة أخلاقية عليا، وهدف حرب معلن". (الاناضول)