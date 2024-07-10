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عربي-دولي

البيت الأبيض: تفاؤل حذر تجاه محادثات غزة

Lebanon 24
10-07-2024 | 23:26
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عبر المسؤول بالبيت الأبيض جون كيربي عن "تفاؤل حذر" بأن الأمور ستمضي في الاتجاه الصحيح خلال محادثات وقف إطلاق النار في غزة.
وتأتي تصريحات كيربي بينما من المفترض أن تلتقي وفود من مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل في الدوحة، الأربعاء، من أجل استئناف محادثات وقف إطلاق النار وصفقة الرهائن في غزة، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن مصدر مصري بارز.
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وأوضح المصدر أن "رئيس الاستخبارات المصرية ونظيره الأميركي سيحضران اجتماع الدوحة"، في مهمة لـ"تقريب وجهات النظر بين إسرائيل وحماس للوصول إلى اتفاق الهدنة في أقرب وقت".


وقال: "هناك اتفاق حول كثير من النقاط"، مضيفا أن "المفاوضات ستعود إلى القاهرة الخميس".
وكان مراسل موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي تحدث عن "إحراز تقدم في المحادثات حول صفقة الرهائن" التي جرت في القاهرة الثلاثاء. (سكاي نيوز)
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