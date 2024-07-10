بقوة 6.7 درجات.. زلزال عنيف يضرب الفلبين

ضرب زلزال بقوة 6.7 درجات على مقياس ريختر جزيرة مينداناو بالفلبين اليوم الخميس، وفق ما ذكر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض.



وأوضح المركز أن الزلزال وقع على عمق 630 كيلومترا.





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