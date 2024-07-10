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بقوة 6.7 درجات.. زلزال عنيف يضرب الفلبين

Lebanon 24
10-07-2024 | 23:37
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ضرب زلزال بقوة 6.7 درجات على مقياس ريختر  جزيرة مينداناو بالفلبين اليوم الخميس، وفق ما ذكر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض.

وأوضح المركز أن الزلزال وقع على عمق 630 كيلومترا.

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