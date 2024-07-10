Advertisement

عربي-دولي

زيلينسكي يهاجم بوتين... "ما فعله يجعلك تريد قتله" (فيديو)

Lebanon 24
10-07-2024 | 23:27
A-
A+
Doc-P-1221404-638562771613584200.jpeg
Doc-P-1221404-638562771613584200.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
هاجم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، رئيس روسيا فلاديمير بوتين، وقال إنه "يرغب بقتل بوتين"، بعد هجوم روسي أخير.
وعلق زيلينسكي على الهجوم الروسي على مستشفى الأطفال "أوخماتديت" خلال مقابلة بقمة حلف شمال الأطلسي في واشنطن.
وقال زيلينسكي منفعلا: "إنه أمر مفجع للغاية أن نفقد الناس، أن نفقد الأطفال. عندما ترى هؤلاء الأشخاص، الآباء، عندما يموت أطفالهم، فأنت تريد قتل بوتين في مثل هذه اللحظة".
وشدد زيلينسكي: "هذا ما نريده جميعا بقوة".
 
 
Advertisement



كما زعم أن الرئيس الروسي "قد يكون تعاطى شيئا ما"، عندما قال إن الهجوم الروسي كان يستهدف هدفا عسكريا.
وشدد زيلينسكي: "من الواضح أن صاروخا روسيا استهدف مستشفى للأطفال، وهو ما أنكره بوتين".
وقال زيلينسكي: "إنه (بوتين) لا يفكر في الأمر، ولا يهمه ما يحدث في أوكرانيا. لم يكن هجوما على هدف عسكري أو شيء مشابه، أو خطأ بصاروخ. لا، الصاروخ كان يستهدف المستشفى مباشرة وهذه ليست المرة الأولى".
وعندما سئل عما إذا كان يعتقد أن روسيا نفذت عمدا هجوما واسع النطاق قبل قمة الناتو مباشرة، أجاب زيلينسكي: "نعم، لقد كانت هذه إشارة (بوتين). إنها إشارته إلى العالم وإلى جميع الناس".
وتأتي تعليقات زيلينسكي بعد يوم واحد فقط من ضرب الصواريخ الروسية العاصمة الأوكرانية مما أسفر عن مقتل 34 شخصا على الأقل. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:06 | 2024-07-11
00:51 | 2024-07-11
00:40 | 2024-07-11
00:37 | 2024-07-11
00:23 | 2024-07-11
00:11 | 2024-07-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24