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عربي-دولي

السودان.. حميدتي يعفي مستشاره السياسي من مهامه

Lebanon 24
11-07-2024 | 00:04
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أصدر قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو، الملقب باسم حميدتي، الأربعاء، قراراً أنهى بموجبه تكليف يوسف إبراهيم عزة إسماعيل من مهام المستشار السياسي له وذلك اعتباراً من تاريخ 10 تموز.
‏ووجه حميدتي الجهات ذات الصلة باتخاذ ما يلزم لتنفيذ القرار الذي يأتي في إطار الترتيبات الداخلية الروتينية، وفق ما أفاد الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع في بيان.


آلاف القتلى وملايين النازحين
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يذكر أن السودان يشهد منذ 15 نيسان 2023 حرباً بين القوات المسلحة بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، أعقبتها أزمة إنسانية عميقة.
فيما أسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف، بينهم ما يصل إلى 15 ألف شخص في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، حسب خبراء الأمم المتحدة.
لكن ما زالت حصيلة قتلى الحرب غير واضحة، فيما تشير بعض التقديرات إلى أنها تصل إلى 150 ألفاً، وفقاً للمبعوث الأميركي الخاص للسودان توم بيرييلو.
كذلك، سجل السودان قرابة 10 ملايين نازح داخل البلاد وخارجها منذ اندلاع المعارك، حسب إحصاءات الأمم المتحدة. ودمرت إلى حد كبير البنية التحتية للبلاد التي بات سكانها مهددين بالمجاعة. (العربية)
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