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عربي-دولي

100 طائرة من شركة التاكسي الطائر... في طريقها إلى السعودية

Lebanon 24
11-07-2024 | 01:06
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ذكرت وكالة "بلومبرغ"، الأربعاء، أن شركة "Lilium NV" تقترب من بيع 100 سيارة أجرة طائرة كهربائية لشركة الطيران المملوكة للدولة في السعودية، مما يضفي الطابع الرسمي على اتفاق إطاري تم ترتيبه في أواخر عام 2022.
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ومن المرجح أن تعلن الشركة الناشئة عن طلب السعودية في حدث سيعقد في مقرها الرئيسي بالقرب من ميونيخ في وقت لاحق من هذا الشهر، وفقا لشخص مطلع على الأمر لم يكن مخولا بالتعليق قبل الإعلان.
وامتنعت متحدثة باسم ليليوم عن التعليق على الطلب المحتمل الذي كانت رويترز أول من أوردته. ولم تستجب السعودية على الفور لطلب التعليق الذي تم إرساله خارج ساعات العمل العادية.
 ومن المقرر أن تبدأ طائرة ليليوم، التي تتميز بمراوح أنبوبية صغيرة وزوجين من الأجنحة، في الطيران في عام 2026.
وتسعى العديد من الدول إلى تشغيل التاكسي الطائر للتخفيف من الازدحمات المرورية، نجحت شركات من بينها شركة إيهانغ الصينية وشركة الطيران الألمانية فولوكوبتر في إطلاق طائرات بدون طيار لنقل الركاب في السنوات الأخيرة.
وفي تموز من العام 2019، كشفت شركة التكنولوجيا الإسبانية تكناليا النقاب عن نموذجها الأولي لتاكسي جوي بدون طيار لشخص واحد.
ويمكن لتاكسي تكناليا الطائر نقل حمولة تصل إلى 150 كغم، وأن يبلغ ارتفاعا ما بين 100 متر و300 متر، ويمكن أن يقطع مسافة 15 كيلومترا في 15 دقيقة. (الحرة)
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