Advertisement

عربي-دولي

ترامب يفكر في تقليص تبادل المعلومات الاستخبارية مع أعضاء "الناتو"

Lebanon 24
11-07-2024 | 01:46
A-
A+
Doc-P-1221437-638562845419220912.jpg
Doc-P-1221437-638562845419220912.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت صحيفة "بوليتيكو" بأن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، حالة فوزه بالانتخابات، قد يقلل تبادل المعلومات الاستخبارية الأميركية مع الشركاء في حلف "الناتو".


وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين إن "دونالد ترامب يفكر في الحد من تبادل المعلومات الاستخبارية مع أعضاء الناتو الذين يعتمدون على الولايات المتحدة للحصول على معلومات ساعدت أوكرانيا في مواجهة روسيا".
Advertisement

ووفقا لثلاثة مسؤولين أوروبيين ومسؤول في "الناتو" ، فقد أخبر مستشارو ترامب الدول الحليفة بأن خفض تبادل المعلومات الاستخبارية سيكون جزءا من خطة أوسع لتقليل دعم الولايات المتحدة للناتو وتعاونها معه.
 
 
وأشارت الصحيفة إلى أن تقلص حجم البيانات الاستخباراتية قد يؤدي إلى عواقب أمنية وخيمة، وخاصة بالنسبة لأوكرانيا.
 
وكان تقليص التبادل الاستخباراتي في ظل إدارة ترامب المستقبلية المحتملة أحد موضوعات النقاش في قمة "الناتو" في واشنطن هذا الأسبوع، حسبما أكد المسؤولون المذكورون، إضافة إلى مسؤول أمريكي كبير.
 
وفي وقت سابق، أشارت تقارير إلى أن ترامب، في حالة إعادة انتخابه، قد يتخلى عن فكرة توسيع "الناتو" شرقا ويلغي الضمانات الأمنية لدول الحلف التي يقل إنفاقها الدفاعي عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:58 | 2024-07-11
04:37 | 2024-07-11
04:30 | 2024-07-11
04:30 | 2024-07-11
04:29 | 2024-07-11
04:15 | 2024-07-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24