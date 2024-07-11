ترامب يفكر في تقليص تبادل المعلومات الاستخبارية مع أعضاء "الناتو"

أفادت صحيفة "بوليتيكو" بأن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، حالة فوزه بالانتخابات، قد يقلل تبادل المعلومات الاستخبارية الأميركية مع الشركاء في حلف "الناتو".





وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين إن "دونالد ترامب يفكر في الحد من تبادل المعلومات الاستخبارية مع أعضاء الناتو الذين يعتمدون على الولايات المتحدة للحصول على معلومات ساعدت أوكرانيا في مواجهة روسيا".

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ووفقا لثلاثة مسؤولين أوروبيين ومسؤول في "الناتو" ، فقد أخبر مستشارو ترامب الدول الحليفة بأن خفض تبادل المعلومات الاستخبارية سيكون جزءا من خطة أوسع لتقليل دعم الولايات المتحدة للناتو وتعاونها معه.

وأشارت الصحيفة إلى أن تقلص حجم البيانات الاستخباراتية قد يؤدي إلى عواقب أمنية وخيمة، وخاصة بالنسبة لأوكرانيا.

وكان تقليص التبادل الاستخباراتي في ظل إدارة ترامب المستقبلية المحتملة أحد موضوعات النقاش في قمة "الناتو" في واشنطن هذا الأسبوع، حسبما أكد المسؤولون المذكورون، إضافة إلى مسؤول أمريكي كبير.

وفي وقت سابق، أشارت تقارير إلى أن ترامب، في حالة إعادة انتخابه، قد يتخلى عن فكرة توسيع "الناتو" شرقا ويلغي الضمانات الأمنية لدول الحلف التي يقل إنفاقها الدفاعي عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي. (روسيا اليوم)