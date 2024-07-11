مفاوضات هدنة غزة مستمرة بين الدوحة والقاهرة.. وواشنطن متفائلة بحذر





يأتي ذلك وسط تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه ملتزم بتأمين اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، بشرط الالتزام التام بالبنود التي وضعتها تل أبيب.

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وقال مكتب نتنياهو في بيان إنه تم إخبار المبعوث الأميركي للشرق الأوسط أن الالتزام يبقى مرتبطا بمدى احترام الخطوط الحمراء التي سطرتها إسرائيل. تتواصل محادثات الهدنة في غزة، اليوم الخميس، حيث مضى اليوم الأول في العاصمة القطرية الدوحة، وبانتظار ما ستؤول اليه المحادثات في اليوم الثاني في العاصمة المصرية القاهرة.يأتي ذلك وسط تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه ملتزم بتأمين اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، بشرط الالتزام التام بالبنود التي وضعتها تل أبيب.وقال مكتب نتنياهو في بيان إنه تم إخبار المبعوث الأميركي للشرق الأوسط أن الالتزام يبقى مرتبطا بمدى احترام الخطوط الحمراء التي سطرتها إسرائيل.

اتفاق مبادئ وشيك

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن تل أبيب على وشك التوصل لاتفاق بشأن المبادئ في الصفقة، مشيراً الى أن القرار النهائي بشأن الصفقة مع حماس في يد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فقط.



كما أضافت "القناة 13" الإسرائيلية أن اجتماعا لمجلس الوزراء الإسرائيلي اليوم سيبحث صفقة التبادل ومخرجات اجتماع الدوحة.



يذكر أن المفاوضات المتنقلة ما بين القاهرة والدوحة تهدف لتضييق الفجوات حول القضايا التي لا تزال محل نزاع بين إسرائيل وحماس



الاجتماع يوم أمس بين الوفود القطرية والأميركية والإسرائيلية إلى جانب مصر عمل على تقريب وجهات النظر للوصول إلى اتفاق الهدنة في أقرب وقت، كما تم التوصل لتفاهمات جديدة حول إعادة فتح معبر رفح وفق الشروط المصرية.



هذه الشروط تتضمن عدم وجود قوات إسرائيلية في المعبر وفي محيطه، إلا أن مصادر "العربية" و"الحدث" أشارت إلى أن هناك نقاط لا تزال عالقة بشأن تحديد الجهات الفلسطينية التي ستتولى تشغيل معبر رفح، وفتحه في نهاية شهر يوليو الجاري بعد الانسحاب الإسرائيلي الكامل من المعبر.



كما أشارت المصادر أيضا إلى أن إسرائيل تقترب من الموافقة على الانسحاب من معبر رفح مع استبعاد فكرة أن تديره أطراف دولية.

عودة الحياة للمفاوضات.. مع نقاط خلاف

الحياة اذا تعود للمفاوضات بعدما تنازلت حماس عن مطلبها بأن تلتزم إسرائيل بوقف دائم لإطلاق النار، هذا طبعا بعد صيغة معدلة للاقتراح الأميركي، لكن لا تزال هناك نقاط خلافية بين الطرفين متعلقة بالضمانات والتعهدات بالالتزام وأسماء الأسرى وأعدادهم والانسحاب الإسرائيلي من القطاع، وترتيبات اليوم التالي للحرب.



إلا ان المؤشرات الأخيرة تشير إلى رغبة تل أبيب في إتمام الصفقة. فالإعلام الإسرائيلي نقل عن مسؤول إسرائيلي كبير أن الأطراف المتفاوضة على وشك التوصل لاتفاق بشأن مبادئ الصفقة لكنها ستكون مفاوضات شاقة أيضا بحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" التي نقلت عن مصادر مطلعة على المفاوضات إن هذه الجولة ستكون معقدة، وستستغرق عدة أسابيع.

تفاؤل أميركي حذر

هذا وعبر جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض لشبكة "سي إن إن" CNN، يوم الأربعاء، عن تفاؤل حذر من جانب الولايات المتحدة بشأن محادثات وقف إطلاق النار في غزة، وقال إنه من الممكن تضييق الفجوات بين الجانبين.



وردا على سؤال عما إذا كان اتفاق وقف إطلاق النار قد أصبح قريبا، قال كيربي "نحن متفائلون بحذر بأن الأمور تسير في اتجاه جيد".