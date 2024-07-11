بالصورة: تفكيك مخيم مؤيد للفلسطينيين في جامعة وسط مدينة مونتريال الكندية

أغلقت جامعة "ماكغيل" الكندية حرمها الجامعي في وسط مدينة مونتريال مع دخول شرطة المدينة بأعداد كبيرة للمساعدة في إخلاء مخيم مؤيد للفلسطينيين أقيم هناك قبل أسابيع.





ووصف رئيس جامعة "ماكغيل"، ديب سايني، المخيم الموجود في الجامعة الكندية وهو واحد من بين عدة مخيمات ظهرت في الجامعات عبر أميركا الشمالية منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" بأنه "نقطة محورية شديدة التحصين للترهيب والعنف، نظمها إلى حد كبير أفراد ليسوا جزءا من مجتمع جامعتنا".

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وتحت الأمطار الغزيرة حمل متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين أمتعتهم خارج الحرم الجامعي، بينما قامت جرافات وقوات الأمن بتفكيك المخيم الذي كان يقع في الساحة السفلية للجامعة.





وقال المتظاهر فيليكس بيرت (20 عاما) وهو يقف على بعد مبنى واحد من ملعب "ماكغيل" السفلي حيث كانت هناك كومة من الخيام والمنصات الخشبية ما تبقى من موقع الاحتجاج "كان هذا رسميا هو الموقع الأخير.. لم يعد هناك أحد في المخيم".