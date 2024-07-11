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عربي-دولي

إحباط هجوم إرهابي "غادر" في صعيد شبوة اليمينة

Lebanon 24
11-07-2024 | 03:53
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كشفت مصادر أمنية ان قوات دفاع شبوة الجنوبية، أحبطت هجوما إرهابيا غادرا استهدف أحد المواقع العسكرية بمنطقة المُصينعة في مديرية الصعيد بمحافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن.

وأوضحت المصادر، أن عددا من العناصر الإرهابية قتل وجرح آخرون في الهجوم الإرهابي الذي تم تنفيذه بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والعبوات الناسفة.
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وأشار مراسلنا إلى أنه قتل جنديان من القوات الحكومية في هذا الهجوم الإرهابي.

وبحسب المصادر، فإن العناصر الإرهابية استهدفت "موقع القلعة" التابع للواء الأول دفاع شبوة.

وأوضحت المصادر أن العناصر الإرهابية تسللت إلى منطقة شعب مذاب، وقامت بقصف الموقع بقذائف الهاون و"لآر بي جي"، فيما كانت قد زرعت عبوة ناسفة في الطريق الواصلة للموقع المستهدف، مما أدى لانفجار العبوة بمركبة عسكرية تابعة لقوات اللواء كانت قادمة للتعزيز.

وأكدت المصادر، إن العناصر الإرهابية لاذت بالفرار بعد تلقيها خسائر كبيرة، ولم تتمكن من إجلاء كل جثث قتلاها، في حين طوقت قوات دفاع شبوة محيط المنطقة لتأمينها وملاحقة وتعقب من تبقى من العناصر الإرهابية.(سكاي نيوز)

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