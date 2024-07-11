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ستارمر وبايدن ناقشا التطلع لوقف إطلاق نار فوري في غزة

Lebanon 24
11-07-2024 | 04:29
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ذكرت الحكومة البريطانية في بيان اليوم الخميس أن رئيس الوزراء الجديد كير ستارمر ناقش مع الرئيس الأميركي جو بايدن التطلعات لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين لدى حماس وإدخال المساعدات.

وأضاف البيان أن بايدن وستارمر ناقشا أيضا العلاقات بين البلدين وأزمة أوكرانيا خلال اجتماع في البيت الأبيض أمس الأربعاء.
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واتفق بايدن وستارمر على ضرورة بذل ما يلزم لدعم أوكرانيا في الحرب في مواجهة روسيا، وبحثا رغبتهما المشتركة في وقف إطلاق النار في غزة لإطلاق سراح الرهائن وإدخال المساعدات إلى القطاع وإحراز تقدم نحو حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.



كما ذكر البيان أن بايدن رحب برغبة ستارمر في تعزيز العلاقات مع نظرائه الأوروبيين.

وقال بيان الحكومة البريطانية "رحب الرئيس (الأميركي) بأحدث تعليقات لرئيس الوزراء (البريطاني) حول إقامة علاقات أوثق مع نظرائنا الأوروبيين، فضلا عن التزام المملكة المتحدة بأوكوس"، في إشارة إلى اتفاق الشراكة الأمنية أوكوس بين بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا.
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