إصابة إسرائيلي بجروح خطيرة بانفجار "مسيّرة" في الجليل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بإصابة إسرائيلي بجروح خطيرة جراء انفجار طائرة مسيرة في منطقة كابري في الجليل الغربي.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن طائرة بدون طيار سقطت في الجليل الغربي في منطقة كابري ما أدى إلى حدوث إصابة بجروح خطيرة.

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وفي وقت لاحق، قال الجيش الإسرائيلي إن عددا من الطائرات المسيرة سقطت في منطقة الجليل الغربي عبرت الأراضي اللبنانية.





وجاء ذلك بعد قليل على سماع دوي صافرات الإنذار في الجليل الأعلى، محذرة من دخول مسيرات، ثم تم رصد انفجار صواريخ اعتراضية فوق قرى القطاع الأوسط بجنوب لبنان، بحسب ما ذكرت مراسلتنا.





وكان حزب الله قد استهدف، أمس الأربعاء، تجمعا لجنود إسرائيليين بين موقعي الرمثا والسماقة في تلال كفرشوبا بالأسلحة الصاروخية. (سكاي نيوز)