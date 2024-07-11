زلازل وحوادث طائرات... خبيرة في علم الفلك تحذر من يوم 15 تموز!

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حذرت خبيرة علم الفلك المصرية وفاء حامد من "قراءة الفنجان وضرب الودع"، لافتة إلى أن هناك فرقا بين علوم التنجيم والفلك والروحانيات.وتابعت خبيرة علم الفلك وفاء حامد خلال لقائها مع الإعلامي أحمد دياب ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد قائلة: علم الفلك هو الذي يدرس في العامة، مستشهدة بفيديو حديث الشيخ الشعراوي عن الأبراج وما جاء في سورة البروج.وأضافت حامد: "أتوقع اقتراناً ثقيلاً لكوكب المريخ مع أورانوس يوم 15 تموز، من حدوث زلازل وحوادث طائرات أو تأجيل وتأخير سفريات".واختتمت خبيرة علم الفلك وفاء حامد: ستكون هناك اضطرابات وحالات وفيات كثيرة بدأت بأحمد رفعت وقلق في الشارع، مشددة على ضرورة عدم اتخاذ قرارات عاجلة.