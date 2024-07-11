كم يبلغ عدد الفلسطينيين في العالم؟

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ذكر موقع "عربي 21"، أنّ الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني كشف أن عدد الفلسطينيين حول العالم بلغ 14.8 مليون نسمة حتى منتصف عام 2024.وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء في بيان بمناسبة اليوم العالمي للسكان، أن عدد الفلسطينيين في فلسطين بلغ نحو 7.4 مليون، منهم 5.61 مليون في الضفة الغربية وقطاع غزة، و1.8 مليون في الأراضي المحتلة عام 1948.وكشف الجهاز المركزي أن هناك نحو 7.4 مليون فلسطيني في الشتات، منهم 6.3 مليون في الدول العربية.وتشير المعطيات إلى أنه عشية العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة في 7 تشرين الأول 2023، كان يقيم في القطاع نحو 2.2 مليون فلسطيني على مساحة قدرها 365 كم2، معظمهم لاجئون هجروا من قراهم ومدنهم إثر حرب عام 1948.ويُشير التركيب العمري للسكان في قطاع غزة إلى أنه مجتمع فتي بامتياز، إذ تبلغ فيه نسبة الأفراد دون سن الـ18 سنة نحو 47% من السكان ونسبة الأفراد دون سن الـ30 عاما نحو 68% في حين تشكل نسبة كبار السن 65 سنة فأكثر نحو 3% فقط.ومنذ بدء العدوان استشهد حوالي 39 ألف فلسطيني يشكلون ما نسبته 1.7 بالمئة من إجمالي سكان القطاع، منهم حوالي 16 ألف طفل وحوالي 11 ألف من النساء، إضافة إلى نحو 10 آلاف مفقود.وبلغ عدد الشهداء نتيجة المجاعة 34، وأشارت البيانات إلى استشهاد 500 من الطواقم الطبية، إضافة إلى اعتقال 310 من الكوادر الطبية، وهنالك حوالي 3,500 طفل معرضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء.وبناء على هذه المعطيات، فإن نسبة النمو المقدرة في القطاع لعام 2023 ستنخفض من نحو 2.7% وفق تقديرات الجهاز لعام 2023 إلى نحو 1% فقط خلال عام 2024، وتحديدا بعد منتصف العام، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء.وستنخفض معدلات المواليد والإنجاب بصورة كبيرة جدا نتيجة لتوجه الأزواج إلى عدم الإنجاب نظرا للأوضاع السائدة وخوفا على صحة الأمهات والأطفال، وانخفاض عدد حالات الزواج الجديدة خلال العدوان الاسرائيلي إلى مستويات متدنية للغاية.ويتوقع أن يتأثر التركيب العمري والنوعي للسكان مباشرة نتيجة لاستهداف الجيش الإسرائيلي المتعمد لفئات محددة للسكان كالأطفال والشباب، ما يؤدي إلى تشوه في شكل الهرم السكاني خاصة في قاعدته. (عربي 21)