الكرملين: الناتو منخرط بشكل كامل بالصراع في أوكرانيا

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نقلت وكالات أنباء روسية عن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله إن روسيا تدرس "تدابير" لاحتواء "التهديد الخطر" الذي يمثله حلف شمال الأطلسي "الناتو".وقال المتحدث بيسكوف، إن الناتو الذي يختتم قمته في واشنطن الخميس أصبح الآن "منخرطا بشكل كامل في الصراع في أوكرانيا".وأضاف أن خطط الناتو لقبول أوكرانيا مرتبطة بالرغبة في هزيمة روسيا، وأن تصرفات الناتو ستتطلب اتخاذ إجراءات فعالة من جانب روسيا لمواجهة الحلف.واعتبر بيسكوف، أن الناتو قد أظهر مرة أخرى "بشكل بارز للغاية" على جوهر تحالف المواجهة.وذكرت مسودة بيان مشترك المرتقبة لقمة حلف شمال الأطلسي، أن أعضائه يستعدون لدعم أوكرانيا "في مسارها الذي لا رجعة فيه" نحو الإندماج الكامل في الحلف.ويعقد الدول الأعضاء في الحلف العزم على تزويد أوكرانيا بتمويل قيمته 40 مليار يورو كحد أدنى خلال العام المقبل، إلى جانب إنشاء آليات لتنظيم عملية تزويد أوكرانيا بالعتاد العسكري وتدريب قواتها.وأضافت المسودة، أن الحلفاء سيتعهدون بدعم أوكرانيا في مسارها نحو الاندماج الكامل في الاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي.وسيوجه الحلف دعوة إلى أوكرانيا بالانضمام بمجرد موافقة جميع الأعضاء واستيفاء كافة الشروط.