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عربي-دولي
جريمة مروعة... قتل صديقته وأمها وشقيقتها بالقوس والنشاب!
Lebanon 24
11-07-2024
|
06:52
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يتلقى رجل يشتبه في أنه قتل زوجة وبنات معلق رياضي في إذاعة "بي.بي.سي."، مستخدما قوسا ونشابا العلاج في المستشفى، بعد العثور عليه مصابا في مقبرة على بعد نحو اثنين وعشرين كيلومترا من موقع الجريمة.
وأمضت الشرطة قرابة يوم في البحث عن كايل كليفورد بعد الهجوم على كارول هانت وابنتيها هانا ولويز في منزلهم، في بوشي شمال غرب لندن.
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وأظهرت لقطات بثتها محطة تلفزيونية محلية، المشتبه به محمولا خارج مقبرة لافندر هيل.
واحتشد عناصر شرطة مسلحون وأفراد الطب الشرعي وطاقم إسعاف حول المقبرة طوال اليوم. ولم توضح الشرطة كيف أصيب، لكنها أكدت أنها لم تطلق أي أعيرة نارية.
وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن كليفورد كان صديقا سابقا لإحدى الضحايا. (العربية)
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