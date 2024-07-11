الملك تشارلز يوجه طلبًا لمنتخب إنكلترا قبل نهائي يورو 2024

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قام ملك بريطانيا تشارلز الثالث، بتوجيه رسالة تهنئة لمنتخب إنكلترا، عقب بلوغه نهائي كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024"يورو 2024، المقامة في ألمانيا.ونشر الحساب الرسمي للعائلة المالكة على منصة "إكس" رسالة من ملك بريطانيا، جاء فيها: "أود أنا وزوجتي أن ننضم إلى كل أفراد عائلتنا في تقديم أطيب التهاني لكم على التأهل إلى نهائي بطولة اليورو، وإرسال أطيب تمنياتنا لكم بالتوفيق في مباراة يوم الأحد".وطلب الملك من منتخب بلاده أن تشهد المباراة النهائية من اليورو "درجة أقل من الدراما"، قائلا: "إذا كان بإمكاني أن أشجعكم على تحقيق الفوز قبل الحاجة لأي أهداف عجيبة في اللحظة الأخيرة، أو دراما أخرى من ركلات الترجيح، أنا متأكد من أن الضغوط على ضربات قلب الأمة وضغط الدم ستخفف إلى حد كبير، حظا سعيدا إنجلترا".وتلتقي إنكلترا في المباراة النهائية المقررة الأحد المقبل على الملعب الأولمبي في برلين مع إسبانيا التي تغلبت على فرنسا 2-1 أمس الثلاثاء.وهذه هي المرة الثانية تواليا التي تبلغ فيها إنكلترا نهائي كأس أمم أوروبا علما بأنها خسرت نهائي النسخة الماضية بركلات الترجيح أمام إيطاليا.ويتطلع منتخب إنكلترا لإحراز بطولته الكبرى الأولى منذ 1966 عندما توج على أرضه بكأس العالم، لكنه سيصطدم بعقبة إسبانيا التي تبحث عن كتابة التاريخ حيث تسعى إلى الانفراد بالرقم القياسي بعدد ألقاب البطولة القارية الذي تتشاركه حاليا مع ألمانيا (ثلاثة ألقاب لكل منهما).