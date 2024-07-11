32
o
بيروت
33
o
طرابلس
32
o
صور
34
o
جبيل
32
o
صيدا
33
o
جونية
33
o
النبطية
33
o
زحلة
35
o
بعلبك
26
o
بشري
31
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
روسيا تسيطر على بلدة أخرى في شرق أوكرانيا
Lebanon 24
11-07-2024
|
07:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي تمكن من السيطرة على بلدة فوسخود في دونيستك.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان إن "وحدات من مجموعة القوات ’المركز‘ قامت بتحسين الوضع التكتيكي، ومن خلال الإجراءات النشطة، حررت بلدة فوسخود التابعة في جمهورية دونيتسك الشعبية".
Advertisement
وبحسب البيان "تم صد 5 هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية أوكرانية، وبلغت خسائر العدو 335 عسكريًا ومركبتين قتاليتين للمشاة، بما في ذلك مركبة قتال مشاة أميركية الصنع من طراز برادلي ومركبتين"، بحسب ما ذكر موقع سبوتنيك الإخباري الروسي.
وأشار بيان وزارة الدفاع إلى أن "العسكريين الروس من مجموعة قوات ’الغرب‘ استهدفوا القوات الأوكرانية في منطقتي سينكوفكا وبيريستوفوي" في مقاطعة خاركيف، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 460 جنديًا، ودبابة، و3 ناقلات جند مدرعة، والعديد من المدافع.
وأضاف البيان: "سيطرت وحدات من مجموعة ’الشرق‘ على مواقع أكثر فائدة، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 155 عسكريًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و8 مركبات، وبعض المدافع الميدانية".
وأوضح أن وحدات من مجموعة القوات ’الجنوب‘ حسنت الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوة البشرية والمعدات التابعة للقوات الأوكرانية في مناطق كونستانتينيفكا وكوراخوفو وإيلينكا وتشاسيف يار في مقاطعة دونيتسك، وفقدت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 700 عسكري، ودبابة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين من طراز كوزاك، وسيارتين".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
نادين الراسي ترفض أمراً يخص "إيران".. المبلغ خيالي وهكذا علّقت!
Lebanon 24
نادين الراسي ترفض أمراً يخص "إيران".. المبلغ خيالي وهكذا علّقت!
15:00 | 2024-07-10
10/07/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أجرت اختبار الحمض النووي لمعرفة أصولها.. فاكتشفت مفاجأة
Lebanon 24
أجرت اختبار الحمض النووي لمعرفة أصولها.. فاكتشفت مفاجأة
15:00 | 2024-07-10
10/07/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ إيجابي داخل مطار بيروت.. ماذا يجري؟
Lebanon 24
أمرٌ إيجابي داخل مطار بيروت.. ماذا يجري؟
01:45 | 2024-07-11
11/07/2024 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"شو لابسة ديك رومي؟".. مايا دياب تُثير الجدل بفستان "غريب" شاهدوا ماذا ارتدت (فيديو)
Lebanon 24
"شو لابسة ديك رومي؟".. مايا دياب تُثير الجدل بفستان "غريب" شاهدوا ماذا ارتدت (فيديو)
01:34 | 2024-07-11
11/07/2024 01:34:24
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجارات قوية تُسمع في صيدا.. ما القصة؟
Lebanon 24
إنفجارات قوية تُسمع في صيدا.. ما القصة؟
12:34 | 2024-07-10
10/07/2024 12:34:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:24 | 2024-07-11
ريابكوف: نشر صواريخ أميركية في ألمانيا لن يجلب إلا مشكلات جديدة لواشنطن وبرلين
10:00 | 2024-07-11
كم يبلغ عدد الفلسطينيين في العالم؟
09:31 | 2024-07-11
الصواعق قتلت 38 شخصاً في الهند
09:07 | 2024-07-11
من على الحدود مع لبنان... إليكم ما قاله رئيس أركان الجيش الإسرائيليّ
08:46 | 2024-07-11
تحطم طائرة لمكافحة الحرائق بولاية مونتانا الأميركية ومصرع قائدتها
08:36 | 2024-07-11
أردوغان: لتجنب اندلاع صراع بين روسيا والناتو
فيديو
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
02:11 | 2024-07-08
11/07/2024 17:58:12
Lebanon 24
Lebanon 24
صديق أمل علم الدين: لا صور لرئيس وزراء بريطانيا المُقبل مع ابنيه.. إليكم السبب
Lebanon 24
صديق أمل علم الدين: لا صور لرئيس وزراء بريطانيا المُقبل مع ابنيه.. إليكم السبب
03:25 | 2024-07-05
11/07/2024 17:58:12
Lebanon 24
Lebanon 24
في ولاية كاليفورنيا.. أسد بحر يُهاجم مُرتادي الشاطئ شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
في ولاية كاليفورنيا.. أسد بحر يُهاجم مُرتادي الشاطئ شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
03:21 | 2024-07-04
11/07/2024 17:58:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24