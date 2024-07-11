مشهد مرعب.. لاعب كرة قدم يتعرّض لإطلاق نار بعد انتهاء المباراة شاهدوا الفيديو

شهدت مباراة جريميو أنابوليس وسينترو أويستي في دوري الدرجة الثانية البرازيلي بكرة القدم ضمن الجولة الـ12، واقعة غريبة، حيث تعرض حارس مرمى جريميو أنابوليس رامون سوزا لإصابة خطيرة بعد تلقيه رصاصة مطاطية.



وأشارت شبكة "سي إن إن" البرازيل، بأن الحادثة المروعة وقعت بعد صافرة النهاية لمباراة الفريقين.

وتظهر اللقطات المصورة اللاعبين وهم يتجادلون على خط التماس مع الشرطة المسلحة عقب المباراة، قبل أن يلوح أحد العناصر فجأة ببندقية ويدفع أحد اللاعبين، ويأمرهم بالتراجع، وبعد ثوان ومن دون سابق إنذار، يجهز الضابط البندقية ويطلق الرصاص. (روسيا اليوم)