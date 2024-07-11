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عربي-دولي

وفاة شابة بطريقة مأسويّة... دبّ افترسها!

Lebanon 24
11-07-2024 | 08:23
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تلقت الشرطة الرومانية اتصالا طارئا من شابة تسأل برعب ماذا تفعل للنجاة من مهاجمة دب وتصرخ طلبا للنجدة إلى أن انقطع الاتصال.

الشابة المراهقة قُتلت بشكل مأسوي على يدّ دب بعدما جرّها وألقى بها إلى أسفل منحدر يبلغ ارتفاعه 400 قدم في رومانيا.
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وكشف المسؤولون المحليون أن الشابة "المرعوبة" تمكنت من الاتصال بخدمات الطوارئ أثناء مطاردتها.

وعندما وصل رجال الإنقاذ إلى مكان الحادث، وجدوا الدب المفترس يدور حول الجثة، وحاول مهاجمتهم ثم قُتل بالرصاص. (العربية)

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