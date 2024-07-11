أردوغان: لتجنب اندلاع صراع بين روسيا والناتو

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اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن احتمال نشوب "صراع مباشر بين حلف شمال الأطلسي وروسيا مقلق"، وفق تصريحات نقلتها وكالة الأناضول التركية الرسمية.وقال أردوغان الموجود في واشنطن لحضور قمة حلف شمال الأطلسي، إن "احتمال نشوب صراع مباشر بين الناتو وروسيا أمر مقلق بلا شك". وأضاف "يجب تجنّب أي خطوة من شأنها أن تؤدي إلى هذه العاقبة".وقرر حلف شمال الأطلسي الذي يختتم اجتماعاته مساء الخميس في العاصمة الأمريكية بحضور الرئيس فولوديمير زيلينسكي، تعزيز مساعدته لأوكرانيا بإرسال مقاتلات وبطاريات مضادة للطائرات.ورداً على ذلك، قال الكرملين، إن الناتو أصبح "منخرطاً بشكل كامل" في الصراع في أوكرانيا، مضيفاً أنه يدرس "تدابير" لاحتواء هذا "التهديد الخطر".