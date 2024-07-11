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عربي-دولي
تحطم طائرة لمكافحة الحرائق بولاية مونتانا الأميركية ومصرع قائدتها
Lebanon 24
11-07-2024
|
08:46
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لقيت قائدة طائرة حتفها عندما تحطمت طائرة إطفاء ذات محرك واحد لدى اصطدامها ببحيرة في ولاية مونتانا الأميركية، أثناء جمع المياه لمكافحة حريق قريب، حسبما أفاد مسؤولون.
وتم الإبلاغ عن الحادث بعد وقت قصير من وقوعه ظهر أمس الأربعاء، عند خزان هاوزر على نهر ميزوري شمال شرق هيلينا في مقاطعة لويس آند كلارك.
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وهرعت فرق البحث والإنقاذ في القوارب إلى جانب الغواصين من مقاطعة غالاتين إلى مكان الحادث، وقد توفيت قائدة الطائرة "سكوبر"( 45 عاما) وفق ما قاله مسؤولون في وقت لاحق خلال مؤتمر صحفي إن.
وستقوم إدارة الطيران الفيدرالية، والمجلس الوطني لسلامة النقل، وهيئة الغابات الأميركية بالتحقيق في حادث تحطم الطائرة "إير تراكتور إيه تي-802" التي كانت تعمل لصالح هيئة الغابات وتم التعاقد عليها من ولاية أيداهو.
وكانت المرأة التي لقيت مصرعها، جزءا من طاقم يكافح حريق هورس ريدج القريب، وهو حريق تسبب فيه الإنسان على مساحة 450 فدانا، ويشتعل في الأشجار الكثيفة بغابة هيلينا - لويس آند كلارك الوطنية على بعد حوالي 8 كيلومترات جنوب شرقي الولايات المتحدة.
وبدأ الحريق يوم الثلاثاء، وأمر مكتب عمدة المقاطعة بعض السكان بإخلاء المنطقة بعد ظهر الأربعاء. (روسيا اليوم)
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