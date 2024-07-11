الصواعق قتلت 38 شخصاً في الهند

ذكرت صحيفة "إنديا توداي" أن ما لا يقل عن 38 شخصا لقوا حتفهم في ولاية أوتار براديش في شمال الهند، بسبب الصواعق أثناء هطول الأمطار الغزيرة.



ووفقا لصحيفة "إنديا توداي"، فإن ضحايا هذه الحوادث كانوا في الغالب من عمال المزارع والأشخاص الذين يحتمون بالأشجار من المطر. (روسيا اليوم)

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