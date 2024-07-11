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عربي-دولي

الصواعق قتلت 38 شخصاً في الهند

Lebanon 24
11-07-2024 | 09:31
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ذكرت صحيفة "إنديا توداي" أن ما لا يقل عن 38 شخصا لقوا حتفهم في ولاية أوتار براديش في شمال الهند، بسبب الصواعق أثناء هطول الأمطار الغزيرة.

ووفقا لصحيفة "إنديا توداي"، فإن ضحايا هذه الحوادث كانوا في الغالب من عمال المزارع والأشخاص الذين يحتمون بالأشجار من المطر. (روسيا اليوم)
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