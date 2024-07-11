ريابكوف: نشر صواريخ أميركية في ألمانيا لن يجلب إلا مشكلات جديدة لواشنطن وبرلين

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أكد نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي ريابكوف أن قرار نشر صواريخ أميركية بعيدة المدى في ألمانيا لن يعزز أمن غرب أوروبا، بل يجلب لواشنطن وبرلين مشكلات جديدة.وقال ريابكوف في تصريحات صحفية تعليقا على إعلان البنتاغون عن بدء نشر صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا اعتبارا من العام 2026: "إنها فكرة فاشلة".ووصف ريابكوف الخطة بأنها ستكون بمثابة "هدر الأموال"، مضيفا أن "محاولات خصومنا لتخويف موسكو أو فرض شيء ما علينا أو إملاء أمر ما علينا لن تثمر عن النتائج المرجوة أبدا". (روسيا اليوم)