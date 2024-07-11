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على ما يبدو، فإن الأميركيين يعملون بعيدًا عن الاضواء للبحث في مستقبل الرئاسة الاوكرانية مع رئيس مكتب رئيس أوكرانيا أندريه يرماك، والقائد الأعلى السابق للقوات المسلحة الأوكرانية فاليريز الوجني، ورئيس البرلمان السابق دميتري رازومكوف، وذلك بناءً على معلومات كشفت عنها الاستخبارات الخارجية الروسية السرية، أفاد بها عميل لها مقيم في كييف حول بحث الولايات المتحدة عن بديل لفلاديمير زيلينسكي.وأضافت الوثيقة أن اتصالات أقيمت أيضا مع الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو وعمدة كييف فيتالي كليتشكو، مشيرة إلى أنهما من الشخصيات التي يمكن أن تحل محل زيلينسكي إذا شهد الوضع على الجبهة تدهورا حادا.وفي الوقت نفسه، ترغب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في بقاء الرئيس الحالي لنظام كييف في منصبه، كونه شخصا ترتبط به آليات تمويل الصراع التي تدر دخلا على كييف ومصنعي الأسلحة في الغرب.وفيما يتعلق بالرأي العام في أوكرانيا، تشير الوثيقة إلى أن الغرب يشعر بقلق بالغ إزاء ديناميكياتها التي تتميز، على وجه الخصوص، بتذمر متصاعد لدى الأوكرانيين من إطالة أمد الصراع، وانتشار اللامبالاة وتزايد عدم الثقة في مؤسسات الدولة. (روسيا اليوم)