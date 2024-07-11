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عربي-دولي

فشل استخباراتي وعملياتي.. غالانت يطالب بالتحقيق مع هؤلاء

Lebanon 24
11-07-2024 | 11:30
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شدد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الخميس، أن "على إسرائيل ضمان أن تنتهي الحرب بتحقيق هدفيها وهما القضاء على حماس واستعادة المختطفين".


كما طالب لجنة التحقيق الإسرائيلية بالتحقيق معه ومع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان ورئيس الشاباك.
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وقال: "على لجنة التحقيق الرسمية أن تفحص الفشل الاستخباراتي والعملياتي في السابع من تشرين الأول".


وأضاف: "على لجنة التحقيق أيضاً أن تعمق البحث في الأسباب التي أدت إلى بناء حماس قوتها طوال العقد الأخير".
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