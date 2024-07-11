فُقدوا منذ سنوات.. العثور على جثث متسلقين مع ذوبان الثلج على قمة إيفرست (صور)

قام فريق من جنود الجيش النيبالي والشيربا والحمالين بإزالة 11 طنًا من النفايات والقمامة من جبل إيفرست، بالإضافة إلى جثث بعض المتسلقين الذين لقوا حتفهم خلال تسلقهم للوصول إلى قمة الجبل.

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وواجه فريق تنظيف من الجنود والشيربا والحمالين بعضًا من أكثر الظروف قسوة في جبل إيفرست لإزالة المخاطر التي تراكمت على طول الطريق. وواجه فريق تنظيف من الجنود والشيربا والحمالين بعضًا من أكثر الظروف قسوة في جبل إيفرست لإزالة المخاطر التي تراكمت على طول الطريق.



في السياق، يقول الرائد أديتيا كاركي أحد قادة الفريق: "بسبب تأثيرات ظاهرة الاحتباس الحراري، أصبحت الجثث والقمامة أكثر وضوحًا مع تراجع الغطاء الثلجي".



واستغرق الأمر ساعات عمل شاقة، إن لم يكن أيامًا، لاستخراج بعض جثث المتسلقين المدفونين في الجليد. في السياق، يقول الرائد أديتيا كاركي أحد قادة الفريق: "بسبب تأثيرات ظاهرة الاحتباس الحراري، أصبحت الجثث والقمامة أكثر وضوحًا مع تراجع الغطاء الثلجي".واستغرق الأمر ساعات عمل شاقة، إن لم يكن أيامًا، لاستخراج بعض جثث المتسلقين المدفونين في الجليد.