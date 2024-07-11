Advertisement

عربي-دولي

فُقدوا منذ سنوات.. العثور على جثث متسلقين مع ذوبان الثلج على قمة إيفرست (صور)

Lebanon 24
11-07-2024 | 12:19
A-
A+
Doc-P-1221679-638563232055504813.png
Doc-P-1221679-638563232055504813.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قام فريق من جنود الجيش النيبالي والشيربا والحمالين بإزالة 11 طنًا من النفايات والقمامة من جبل إيفرست، بالإضافة إلى جثث بعض المتسلقين الذين لقوا حتفهم خلال تسلقهم للوصول إلى قمة الجبل.
 
Advertisement

وواجه فريق تنظيف من الجنود والشيربا والحمالين بعضًا من أكثر الظروف قسوة في جبل إيفرست لإزالة المخاطر التي تراكمت على طول الطريق.
 

في السياق، يقول الرائد أديتيا كاركي أحد قادة الفريق: "بسبب تأثيرات ظاهرة الاحتباس الحراري، أصبحت الجثث والقمامة أكثر وضوحًا مع تراجع الغطاء الثلجي".

واستغرق الأمر ساعات عمل شاقة، إن لم يكن أيامًا، لاستخراج بعض جثث المتسلقين المدفونين في الجليد.
 

وتم نقل الجثث إلى كاتماندو للتعرف عليها، بينما يتم فرز القمامة لإعادة تدوير ما يمكن تدويره. (سي أن أن)
  

عربي-دولي

صور

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:34 | 2024-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:34 | 2024-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2024-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:12 | 2024-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2024-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:36 | 2024-07-11
16:32 | 2024-07-11
16:03 | 2024-07-11
16:00 | 2024-07-11
15:58 | 2024-07-11
15:39 | 2024-07-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24