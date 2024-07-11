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إقتصاد

ليبيا تؤكد استعدادها للمشاركة في مجموعة "بريكس"

Lebanon 24
11-07-2024 | 13:07
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أعلن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد الحويج استعداد بلاده للمشاركة في أي منظمة اقتصادية دولية تعود عليها بالنفع، بما في ذلك مجموعة "بريكس".
جاء ذلك في تصريحات الحويج لوكالة "سبوتنيك" في معرض رده على سؤال عن تقييم ليبيا لتوسع "بريكس" ومدى اهتمام ليبيا بالمشاركة في هذه المجموعة.
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وقال الحويج: "منظمة بريكس منظمة اقتصادية عالمية لتبادل المنافع بين الدول المشتركة بها، وليبيا ترحب بأي عمل يؤدي إلى الاستقرار الاقتصادي العالمي وتحسين مستوى الشعوب. ليبيا تشارك في أي منظومة اقتصادية تجد فيها منفعة لها وتختار الوقت المناسب لذلك."
وتضم مجموعة "بريكس" كلا من روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا ومصر وإثيوبيا وإيران والإمارات والسعودية، وتمثل مجموعة "بريكس" الآن 45% من سكان العالم. (روسيا اليوم)

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