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عربي-دولي

أين اصبحت صفقة الهدنة؟ حركة حماس تكشف آخر المستجدات

Lebanon 24
11-07-2024 | 13:06
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أعلنت حركة حماس الخميس، أنها لم تبلغ حتى الآن من الوسطاء بأي جديد بشأن المفاوضات بهدف وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، في وقت وصل وفد إسرائيلي إلى القاهرة لإجراء محادثات أمنية.

وقالت حماس في بيان "لم نبلغ حتى الآن من الإخوة الوسطاء بأي جديد بشأن المفاوضات بهدف وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى"، مضيفة "الاحتلال يستمر في سياسة المماطلة لكسب الوقت بهدف إفشال هذه الجولة من المفاوضات مثلما فعل في جولات سابقة".
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يأتي ذلك، بينما عاد الوفد الإسرائيلي المفاوض من الدوحة لإطلاع القيادة السياسية والأمنية على نتائج المفاوضات، حيث من المقرر أن يشهد اليوم عدة مشاورات على مستويات عدة بشأن ذلك.

من جهة أخرى، توجه وفد أمني إسرائيلي إلى العاصمة المصرية حيث من المقرر أن يجري محادثات بشأن فتح معبر رفح، والوضع الأمني على محور فيلادلفيا.

وذكر موقع "واللا" الإسرائيلي أن "منسق العمليات في الأراضي الفلسطينية اللواء غسان عليان ورئيس القسم الاستراتيجي في هيئة الأركان العامة اللواء إليعازر توليدانو، سافرا إلى القاهرة وعقدا اجتماعات مع كبار المسؤولين في المخابرات المصرية والجيش المصري. وشارك في المحادثات أيضا ممثلون عن جهاز الأمن العام الشاباك ووزارة الدفاع".

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قالت اليوم  إنه بعد أشهر من المفاوضات المؤلمة، تبدو إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قريبة من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ويطلق بموجبه سراح بعض الرهائن الإسرائيليين.

وكشف مسؤول أمريكي وصفته الصحيفة بـ"رفيع المستوى" أنه "تم الاتفاق على إطار العمل وأن الطرفين يتفاوضان على تفاصيل كيفية تنفيذه". (روسيا اليوم)
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