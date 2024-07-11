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عربي-دولي

لحظات مُرعبة.. زلزال يحاصر 78 عاملا تحت الأرض في بولندا

Lebanon 24
11-07-2024 | 13:41
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تسبب زلزال قوي في بولندا بمحاصرة 78 عاملا تحت الأرض كانوا في منجم ريدولتاو بجنوب البلاد.

وأكد رئيس مقاطعة سيليزيا البولندية ماريك فويتشيك انتشال معظم عمال المناجم الذين كانوا في منجم ريدولتاو في جنوب بولندا، إلى السطح بعد الزلزال، ويبحث رجال الإنقاذ عن اثنين آخرين.
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وأضاف أنه بعد الحادث، تم نقل 17 عاملا إلى المستشفى مصابين بجروح متفاوتة الخطورة. مشيرا إلى أن حياتهم ليست في خطر.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، فقد تم تحديد موقع أحد الأشخاص المتبقين تحت الأرض، لكن لم تتمكن فرق الإنقاذ بعد من الوصول إليه. (روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم

عربي-دولي

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