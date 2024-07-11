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عربي-دولي
واشنطن: هناك "تقدم" في محادثات وقف إطلاق النار بغزة
Lebanon 24
11-07-2024
|
15:10
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كشف مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، الخميس، أن هناك "تقدما" في المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة واتفاق تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.
وقال سوليفان، للصحفيين: "نرى تقدما، وإمكانية للتوصل إلى اتفاق، ومن الواضح أننا لا نستطيع ضمان ذلك، لأن هناك الكثير من التفاصيل التي يتعين بحثها".
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وأوضح المسؤول الأميركي: "فرقنا في المنطقة، بينما نتحدث، تعمل على حل العديد من هذه التفاصيل، نعتقد أن القضايا المتبقية يمكن حلها، ويجب حلها".
وأشار إلى أن "المؤشرات أصبحت أكثر إيجابية اليوم مما كانت عليه في الأشهر الأخيرة".
وأضاف أن "الرئيس بايدن سيتحدث عن هذا الأمر في وقت لاحق اليوم". (الأناضول)
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