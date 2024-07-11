بسبب الحر الشديد.. حريق ضخم بمحطة كهرباء في مصر (صور)

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نشب حريق هائل بمحول كهرباء في طريق الخزان بمدينة أسوان جنوب مصر، بسبب الحر الشديد.وتصاعدت ألسنة اللهب والدخان الأسود الكثيف بسبب الحريق في منطقة نجع المحطة بطريق الخزان في أسوان وهي منطقة سكنية، فيما توافدت سيارات الإطفاء إلى المكان للسيطرة على الحريق.وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعرفة أسباب الحريق وحصر الخسائر. (العربية)