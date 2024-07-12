بعد الهروب من البحر الأحمر.. سفن التجارة تصطدم بالعواصف والخسائر تتراكم!

Advertisement

تواجه السفن التي تبحر حول الطرف الجنوبي لأفريقيا، موجة من الطقس السيئ أدت بالفعل إلى جنوح سفينة، وفقدان أخرى أكثر من 40 حاوية في البحر.وقالت شركة "سي إم إيه سي جي إم" (CMA CGM SA) يوم الخميس إن سفينتها "بنجامين فرانكلين" فقدت في وقت سابق من هذا الأسبوع 44 حاوية نتيجة الظروف الجوية القوية غير المتوقعة قبالة ساحل جنوب إفريقيا، مع تضرر 30 حاوية أخرى.وأفادت شركة "ميرسك - إيه بي مولر" (AP Moller - Maersk A/S) أيضاً بأن سفينة تأخرت أيضاً في الوصول إلى كيب تاون، بسبب ظروف الإبحار غير المواتية.بالتوازي، تسببت العواصف القريبة من الساحل الأفريقي في إحداث فوضى في الطريق الرئيسي الذي كانت تستخدمه السفن لتجنب هجوم جماعة الحوثي في البحر الأحمر. وقد قامت سفن الحاويات على وجه الخصوص بتحويل مسار آلاف الأميال حول القارة، بدلاً من مواجهة الهجمات.من المفترض أن تعود حركة المرور بالقرب من جنوب إفريقيا إلى طبيعتها قريباً مع تحسن الظروف الجوية. (بلومبرغ)