ولاية أميركية تطالب بالإنفصال عن السلطة: لنجعل المنطقة دولة حرة

أطلقت حركة"NH EXIT" دعواتها مجددًا إلى استقلال ولاية نيو هامبشاير، لتنضم إلى قائمة الولايات المؤيدة للانفصال وأعربت عن رغبتها في جعل المنطقة دولة حرة ومزدهرة.

Advertisement

وفي بيان لها قالت زعيمة حركة "NH EXIT" كارلا جيريك: "في واشنطن العاصمة، هناك 2.5 مليون بيروقراطي غير منتخب وهم مسؤولون عن دفع البلاد إلى حافة الإفلاس، وليس هذا فحسب، بل إنهم يستنزفون الأموال من دافعي الضرائب كل عام، ويدوسون حقوق المواطنين في نيو هامبشاير".وأضافت: "يجب علينا أن نستعيد حكومتنا ونعمل على ضمان حماية الحقوق والاحتياجات الأساسية للسكان".ونشرت "نيوزويك" خريطة أهم الولايات التي تتحرك نحو المغادرة والانفصال عن الولايات المتحدة:هذا وقد تم إطلاق حركات مماثلة من أجل الانفصال عن الولايات المتحدة الأميركية في بعض الولايات الأخرى مثل كاليفورنيا، ألاسكا، لويزيانا، فلوريدا وتكساس، حيث تعتبر حركة "تيكسيت" هي "الأكثر شهرة" فيها.وأعرب خبراء أمريكيون أجرت صحيفة "واشنطن بوست" مقابلات معهم في وقت سابق، عن قلقهم بشأن استيلاء سلطات تكساس على جزء من الحدود الفيدرالية وسط أزمة الهجرة.وقالوا إنهم لا يستطيعون تذكر أي حادث مماثل وقع مؤخرا حيث منعت ولاية ما الحكومة الفيدرالية من الوصول إلى الأراضي الخاضعة لولايتها القضائية. (روسيا اليوم)