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عربي-دولي

بعد أن ضاق الخناق عليهم.. عناصر من "بوكو حرام" يعلنون استسلامهم

Lebanon 24
11-07-2024 | 23:56
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استسلم العشراتُ من أعضاء جماعة "بوكو حرام" منذ بداية تموز الحالي، وسط تضييق كبير للخناق عليهم.

وأعلنت القوة العسكرية المشتركة متعددة الجنسيات أن 69 شخصاً من أعضاء المجموعة الإرهابية استسلموا في الكاميرون والنيجر، بعد أن فروا من معسكرات في نيجيريا، ليسلموا أسلحتهم رغبة في الاستفادة من برنامج العفو وإعادة التأهيل.
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القوة العسكرية المشكلة من تحالف جيوش كل من نيجيريا وتشاد والنيجر والكاميرون وبنين، قالت إن المجموعة التي استسلمت خلال الأسبوع الماضي تتكون من 14 رجلاً و23 امرأة و32 طفلاً، وقد جرى ذلك بشكل متفاوت وفي مناطق مختلفة.

وحول التعامل مع المجموعة، أوضح المقدم أبو بكر عبد الله، وهو المتحدث باسم القوة العسكرية المشتركة، أن الرجال يعتبرون مقاتلين ويتم التعامل معهم بناء على ذلك باعتبارهم "إرهابيين"، ثم أضاف: "والزوجات أيضاً يعتبرن إرهابيات لأنهن يستخدمن في العمليات الانتحارية".

تأتي هذه التطورات بعد أن كثفت القوة العسكرية متعددة الجنسيات خلال الفترة الأخيرة الحرب على مجموعة "بوكو حرام"، وأطلقت عملية عسكرية واسعة النطاق في منطقة بحيرة تشاد، تحت مسمى "العقل 2"، تسعى إلى تفكيك القواعد اللوجيستية الخلفية للتنظيم. (الشرق الأوسط)

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