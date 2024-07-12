بسبب الأعاصير.. تماسيح تغزو المكسيك

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أدت الأمطار الغزيرة المرتبطة بإعصار بيريل والعاصفة الاستوائية ألبرتو السابقة إلى دخول ما لا يقل عن 200 تمساح إلى المناطق الحضرية في ولاية تاماوليباس شمال المكسيك، على الجانب الآخر من ولاية تكساس، حسبما ذكرت سلطات الولاية والسلطات الفيدرالية هذا الأسبوع.وقالت السلطات حتى الآن إنها قبضت على حوالي 200 من الزواحف الكبيرة ونقلتها منذ أن ضرب ألبرتو المنطقة بالأمطار في يونيو. وقد غطى إعصار بيريل نفس المنطقة قبل أن يصل إلى اليابسة في جنوب تكساس في وقت سابق من هذا الأسبوع.وقالت السلطات إن الأمطار الغزيرة أدت إلى ارتفاع منسوب المياه في البحيرات الساحلية، مما دفع الحيوانات إلى الزحف إلى مدن مثل تامبيكو ومدينتي سيوداد ماديرو وألتاميرا القريبتين، حيث تم أسر ما لا يقل عن 165 تمساحًا ونقلهم.ولفتت رئيسة إدارة البيئة بولاية تاماوليباس، كارينا ليزيث سالديفار، في بيان إلى أن "الأمطار الأخيرة أدت إلى زيادة منسوب المياه في أنظمة البحيرات، مما أدى إلى زيادة في مشاهدات التماسيح".وأكّد مكتب المدعي العام الاتحادي لحماية البيئة إنه تم اصطياد حوالي 40 تمساحًا آخر في المنطقة في حزيران، وتم نقلهم إلى موطن مناسب خارج المناطق المأهولة بالسكان. (العربية)