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في اليوم الـ280 للحرب... انتشال جثامين 56 شهيداً من غزة

Lebanon 24
12-07-2024 | 09:01
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طواقم الإسعاف والدفاع المدني انتشلت، صباح اليوم، "جثامين نحو 60 شهيدا من حي تل الهوى ومنطقتي الرمال الجنوبي والصناعة في مدينة غزة"، بعد انسحاب جزئي للقوات الإسرائيلية عقب اجتياح بري منذ نحو أسبوع.
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وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن القوات الإسرائيلية واصلت عدوانها البري والبحري والجوي على قطاع غزة لليوم الـ280 على التوالي.

ونقلت "وفا" عن مصادر طبية في المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في غزة قولها إنه تم انتشال جثامين 56 شهيداً من حي تل الهوى ومنطقة الصناعة حتى الساعة العاشرة صباحا.

وانتشلت طواقم الإسعاف جثامين 5 شهداء من داخل مستشفى "أصدقاء المريض" غربي مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن قناصة الاحتلال ما زالوا ينتشرون في المناطق المحيطة بدوار المالية وحي تل الهوى، وتستهدف المواطنين الذين يحاولون العودة إلى المنطقة لتفقد ما حل بمنازلهم من دمار.

وأضافت "وفا"، نقلا عن شهود عيان حديثهم عن مشاهد صعبة ومأساوية لعشرات الجثامين الملقاة على الأرض، وتحت أنقاض المنازل المدمرة في حي تل الهوى ومنطقة الصناعة، بالإضافة إلى الدمار الكبير الذي لحق بالبنية التحتية، وإضرام قوات الاحتلال النيران في العديد من المنازل قبل انسحابها.
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