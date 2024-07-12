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عربي-دولي
نفوق عشرات الحيتان على الساحل الشمالي لاسكتلندا (فيديو)
Lebanon 24
12-07-2024
|
09:16
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تداولت مواقع الإنترنت مقاطع فيديو تظهر جنوح أكثر من 70 حوتا من نوع الحيتان المجنحة الطويلة الزعانف إلى شواطئ إحدى الجزر قبالة الساحل الشمالي لاسكتلندا.
وأشارت مؤسسات حماية الحيوان إلى أن 77 حوتا تقطعت بهم السبل على شاطئ جزيرة في أرخبيل أوركني قبالة الساحل الشمالي لاسكتلندا، وعند حضور المسعفين والفرق الطبية وهيئات إنقاذ الحيوانات تبين أن 65 حوتا فارقوا الحياة، والحيتان الـ 12 الأخرى لديها فرص ضئيلة للنجاة.
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ويشير العلماء إلى أن الحيتان تجنح إلى الشواطئ لأسباب مختلفة، فقد يحدث ذلك عندما تضل طريقها أو عندما تجد نفسها محاصرة أثناء عملية المد والجزر.
ويفترض بعض الخبراء أن بعض الحيتان التي تسبح في مجموعات قد تجنح أحيانا نحو الشط وتعلق هناك، وعندما تحاول الحيتان الأخرى مساعدتها تتعرض للمشكلة عينها. (روسيا اليوم)
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