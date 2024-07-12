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عربي-دولي
السودان.. الشرطة تأمر الأجانب بمغادرة الخرطوم
Lebanon 24
12-07-2024
|
13:45
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أصدرت السلطات الأمنية في السودان اليوم، أوامر لجميع الأجانب بمغادرة العاصمة الخرطوم والمناطق المحيطة بها، ومنحت مهلة أسبوعين للمغادرة.
وتأتي هذه الأوامر وسط قتال لا يزال يحتدم بين الجيش السوادني وقوات الدعم السريع، وبالتزامن مع استئناف جهود إقليمية ودولية لتسوية الصراع.
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وأمهل مدير إدارة الأجانب وضبط الهجرة بولاية الخرطوم العقيد شرطة نزار خليل، كافة الأجانب "15 يوما لمغادرة الخرطوم حفاظا على أرواحهم خلال فترة الحرب".
وأشار إلى أن القرار اتخذ بناء على توجيهات لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم.
وقد بررت الشرطة هذه الأوامر بالحفاظ على سلامة الأجانب الذين لم يغادروا الخرطوم، رغم أنها تشهد قتالا عنيفا منذ نيسان 2023.
لكن التقارير ربطت بين أوامر المغادرة وتزايد مشاعر العداء للأجانب في الخرطوم وغيرها من المدن السودانية في أعقاب تقارير عن وجود مرتزقة أجانب ضمن صفوف الدعم السريع.
وقبل بضعة أيام، تم اعتقال أكثر من 150 أجنبيا لا يحملون أوراق إقامة صالحة. (روسيا اليوم)
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