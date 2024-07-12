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عربي-دولي
الخارجية الأميركية تعلن تجميد مساعدات واشنطن لجورجيا
Lebanon 24
12-07-2024
|
15:35
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أعلنت وكيلة وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان عزرا زيا أن السلطات الأميركية جمدت مساعداتها لجورجيا.
وقالت زيا للصحفيين في تلخيصها لنتائج زيارتها لجورجيا: "الولايات المتحدة جمدت مساعدتها لجورجيا، كما تم تعليق اندماج جورجيا في الاتحاد الأوروبي".
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وأضافت أن سلطات الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء التصرفات المناهضة للديمقراطية التي تقوم بها السلطات الجورجية. (روسيا اليوم)
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