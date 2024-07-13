أميركا تدمر 3 مسيرات حوثية.. والجماعة تستهدف سفينة مرتين

قالت القيادة المركزية الأميركية يوم الجمعة إن قوات أميركية دمرت ثلاث طائرات مسيرة تابعة لجماعة الحوثي اليمنية في منطقة تسيطر عليها الجماعة في اليمن.



من جهته قال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، الجمعة، إن الجماعة استهدفت السفينة ‬‬تشاريساليس مرتين في البحر الأحمر ومضيق باب المندب بعدد من الصواريخ الباليستية والبحرية والطائرات المسيرة.

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