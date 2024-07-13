Advertisement

عربي-دولي

ماذا قال رئيس وزراء بريطانيا الجديد عن صحة بايدن بعد لقائه؟

Lebanon 24
13-07-2024 | 00:58
A-
A+
Doc-P-1222142-638564547067498304.jpeg
Doc-P-1222142-638564547067498304.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقب لقاء جمعهما على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في واشنطن، الأسبوع الماضي، تحدث رئيس وزراء بريطانيا الجديد، كير ستارمر، خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية، بشكل إيجابي عن صحة الرئيس الأميركي، جو بايدن.
Advertisement

وقال ستارمر، الذي قاد حزب العمال إلى فوز تاريخي منهيا 14 عاما من حكم المحافظين، إن بايدن (81 عاما) كان "في حالة جيدة" عندما التقيا لإجراء محادثات.

وأضاف: "كان من المقرر أن نجتمع لمدة 45 دقيقة، لكن الاجتماع ربما دام لأكثر من ساعة، وتطرقنا إلى العديد من المواضيع، حيث كان بايدن في حالة جيدة".

وستارمر، البالغ من العمر 61 عاما، هو الأحدث في سلسلة من قادة العالم الذين سُئلوا عما إذا كان سن بايدن يسمح له بمواصلة حملته الانتخابية.

ومنذ أسابيع، يواجه بايدن ضغوطا بسبب تساؤلات متزايدة حول قدرته العقلية والصحية، وملاءمتها لإعادة انتخابه لولاية ثانية، مع تعالي الأصوات التي تنادي بانسحابه من السباق الانتخابي من داخل الحزب الديمقراطي، عقب مناظرته مع منافسه الجمهوري، دونالد ترامب.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2024-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:36 | 2024-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:20 | 2024-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:13 | 2024-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:29 | 2024-07-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:23 | 2024-07-13
06:17 | 2024-07-13
06:10 | 2024-07-13
05:54 | 2024-07-13
05:31 | 2024-07-13
05:29 | 2024-07-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24