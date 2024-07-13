ماذا قال رئيس وزراء بريطانيا الجديد عن صحة بايدن بعد لقائه؟

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عقب لقاء جمعهما على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في واشنطن، الأسبوع الماضي، تحدث رئيس وزراء بريطانيا الجديد، كير ستارمر، خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية، بشكل إيجابي عن صحة الرئيس الأميركي، جو بايدن.وقال ستارمر، الذي قاد حزب العمال إلى فوز تاريخي منهيا 14 عاما من حكم المحافظين، إن بايدن (81 عاما) كان "في حالة جيدة" عندما التقيا لإجراء محادثات.وأضاف: "كان من المقرر أن نجتمع لمدة 45 دقيقة، لكن الاجتماع ربما دام لأكثر من ساعة، وتطرقنا إلى العديد من المواضيع، حيث كان بايدن في حالة جيدة".وستارمر، البالغ من العمر 61 عاما، هو الأحدث في سلسلة من قادة العالم الذين سُئلوا عما إذا كان سن بايدن يسمح له بمواصلة حملته الانتخابية.ومنذ أسابيع، يواجه بايدن ضغوطا بسبب تساؤلات متزايدة حول قدرته العقلية والصحية، وملاءمتها لإعادة انتخابه لولاية ثانية، مع تعالي الأصوات التي تنادي بانسحابه من السباق الانتخابي من داخل الحزب الديمقراطي، عقب مناظرته مع منافسه الجمهوري، دونالد ترامب.